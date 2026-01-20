Se non sapete di cosa è capace la Cina, leggete la storia di Jimmy Lai

Caro direttore, ho letto della condanna dell’editore di Hong Kong Jimmy Lai, colpevole di aver cospirato contro la Cina. Bellissimo il Te Deum scritto dal figlio Sebastien sull’ultimo Tempi. In troppi, ancora oggi, sottovalutano di cosa sia capace il regime comunista cinese.Marcello Fossa È capace di condannare un uomo per il semplice fatto di non essersi piegato alla propaganda di regime. È capace di tenerlo in una cella senza finestre dal dicembre 2020, lui che ha 78 anni ed è malato. È capace di rivolgergli accuse ridicole e pretestuose, impedirgli di essere visitato da medici, negargli il permesso di partecipare alla Messa. Jimmy Lai, così come Lee Chuk-yan e Albert Ho, paga con la vita la sua battaglia per la libertà. Quando Leone Grotti lo intervistò per Tempi, Lai disse due cose che mi colpirono. La prima: «Non ho mai chiuso un occhio di fronte alle ingerenze della Cina su Hong Kong perché non voglio che i miei figli pensino che sono uno stronzo!». La seconda: «Dio ha un piano p...