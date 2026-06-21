Una legge elettorale senza preferenze confina in tribuna il “cittadino arbitro”

Mi ha molto colpito l’articolo di Francesco Ramella pubblicato sul sito di Tempi (“Il futuro del clima? Molto meno peggio del previsto. Parola di Ipcc”, 18 maggio). Se persino gli esperti dell’Onu – che solitamente erano usati e si facevano usare dalla propaganda ambientalista per prefigurare future apocalissi – hanno escluso gli scenari più cupi, mi chiedo: ma perché ancora oggi ci martellano tutti i giorni le orecchie con le terribili conseguenze del riscaldamento climatico? Cosa vogliono ottenere?

Maria Leoffreddi

La propaganda ambientalista prospera grazie alla pigrizia e al conformismo della nostra classe intellettuale, ma al fondo c’è un’idea malsana: l’uomo è il cancro del pianeta.

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Caro direttore, pare che alle elezioni del 2027 ci sarà un sostanziale pareggio. Se così fosse, le alternative sono due: governo di unità nazionale o nuove elezioni. Poiché né Meloni né Schlein accetterebbero mai di appoggiare lo stesso esecutivo, l’alternativa è rivotare, entrando in un pericoloso loop. Credo sia questo il motivo che ha spinto la maggioranza a pensare a una nuova legge elettorale con un premio consistente per chi vince. Finora la sinistra ha detto no a tutto, ma qual è la sua proposta?

Enrico Bianchi

Il cosiddetto campo largo ha così grandi contraddizioni al suo interno che difficilmente può avanzare delle proposte unitarie. Il suo collante è solo uno: essere contro. Mi lasci però dire che, a proposito di legge elettorale, il mio rimpianto è un altro: le preferenze. Ancora una volta ci ritroveremo a scegliere tra liste di persone messe in fila dai partiti. Come ha scritto Giovanni Cominelli su Italia Oggi, «il “cittadino arbitro” di Roberto Ruffilli resta confinato sugli spalti ad osservare la partita. È il Var dei partiti a decidere. Non sarebbe stupefacente se aumentasse il numero di quelli che si astengono».

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Caro direttore, ho molto apprezzato il commento di Rodolfo Casadei su ciò che sta succedendo in Israele. Ricordo anche una copertina di Tempi di qualche anno fa (“L’Ebreo nel cuore dell’apocalisse”, ottobre 2023) che aiutava a formarsi un’opinione su quanto accade, andando oltre la drammatica contingenza. Come hanno bene scritto sia Casadei sia Hadjadj, il problema mi pare che sia che Israele ha dimenticato la sua origine, la sua natura e la sua missione nel mondo.

Eligio Colombo

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Ho letto su Tempi l’intervista al giornalista Stefano Folli a proposito del governo Meloni e dell’opposizione. Devo dire che concordo su tutto con lui: «Il governo si è mosso bene in politica estera e sull’economia, ma non ha fatto grandi riforme. L’opposizione propone poco e vive giorno per giorno». Mi sia consentito un plauso alla sua onestà intellettuale. Sentire pronunciare giudizi così severi su Schlein e così equilibrati sul governo, non mi pare una cosa di tutti i giorni (soprattutto se sei il notista politico di Repubblica).

Marco Vergelli

Tra i commentatori politici, Folli è certamente uno dei migliori.

La preferenza è una cosa seria.

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Un caloroso benvenuto a Lodovico Festa sul “nostro” Tempi mensile. “Que sera, sera” è una rubrica splendida fin dal titolo.

Maurizio Giovannini

Dalla festa della mamma alle elezioni in Colombia, dalla Giornata mondiale della bicicletta alla situazione dell’Etiopia. Alto e basso, sofisticato e popolare: “Que sera, sera” è già un appuntamento imperdibile.

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L’articolo di Simone Fortunato (La fulminante ultima battuta di “È l’ultima battuta?”, Tempi maggio) è bellissimo. Da diffondere!

Alberto Navacchia

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La fulminante ultima battuta di “È l’ultima battuta?” di Simone Forunato non è solo una recensione, ma è vera poesia. Grazie.

Gabriele Cazzaniga

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Caro direttore, a proposito dell’articolo “Essere Sigfrido Ranucci deve essere una pacchia” credo che a rendere sempre più pavoni queste persone siano quelli che sono onesti fino a un certo punto, oh yeah, per dirla alla Jannacci. O quelli che a priori santificano le inchieste perché i giornalisti non sbagliano mai anche quando sbagliano. Ce ne sono di Ranucci in giro, ma Sigfrido è il top. Carissimo direttore, cari amici di Tempi, se Sigfrido mi dà sempre più motivo di smettere di guardare Report, voi mi date sempre più motivo di continuare a leggervi, abbonarmi e, soprattutto, fare abbonare.

Pasquale Ragno

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Una versione di questo articolo è pubblicata nel numero di giugno 2026 di Tempi. Il contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.