Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Wonka ★★

Di Paul King

Dove vederlo: al cinema

Prequel dei due film usciti nel 1971 e nel 2005. Insomma: visivamente ben curato, ha una bella confezione e almeno due interpreti che sembrano perfetti per i rispettivi ruoli (il protagonista Timothée Chalamet e Olivia Colman, sempre più brava). La sceneggiatura è assai esile, con dialoghi semplificati e uno stile registico compassato, per non dire anonimo. È più un musical che un un film tradizionale e non so se questa sia stata una bella pensata. Il doppiaggio, presente anche sulle canzoni, toglie comunque tanto al valore del film.

Perfect Days ★★★★

Di Wim Wenders

Dove vederlo: al cinema

Bel film crepuscolare e intimista firmato da Wim Wenders. La stor...