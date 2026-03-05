Il contributo di Francesco D’Ignazio per Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione ad un saggio di Guia Soncini sulle buone maniere

Le buone maniere tra trasformazione e crisi, ordine e tecnica

L’articolo di Guia Soncini coglie un sentimento diffuso, ma spesso non esplicitato per timore di apparire retrogradi: la percezione che le buone maniere siano scomparse, o quantomeno profondamente erose, nella moderna età della comunicazione. L’articolo è una fenomenologia del disagio contemporaneo, fatto di esempi riconoscibili a tutti, che vanno dalla musica sparata in treno alla telefonata in vivavoce, dall’ossessione per la trasparenza alla scomparsa della discrezione, fino al bisogno di autorizzazione morale per infrangere regole che pure si riconoscono come esistenti. Condividendo la diagnosi, essa può costituire un punto di partenza per tentare di comprendere le cause di ciò che sta accadendo.

