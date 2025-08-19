Il lavoro di Giorgia Meloni per l’unità dell’Occidente

Su Open si riprende l'intervista del cardinale Camillo Ruini alla Stampa, che dice: «In Italia noi abbiamo Giorgia Meloni che è davvero molto brava e che ha saputo circondarsi di collaboratori di riconosciuto valore come il sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, giurista cattolico di indubbio spessore che ha dimostrato capacità e senso di responsabilità anche alla guida della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre».

Le lodi di una personalità così acuta intellettualmente come il cardinale Ruini sono un importante riconoscimento, che Palazzo Chigi dovrebbe utilizzare concretamente per allargare in modo significativo la classe dirigente al governa dell’Italia. Comunque in questi giorni si è potuto comprendere quanto pesi anche il ruolo internazionale di Giorgia Meloni che perseguendo l’unità dell’Occidente ha costruito d’intesa innanzi tutto con Friedrich Merz e Mark Rutte, e in seconda battuta con Keir Starmer, le basi per una nuova fase politica internazionale, ...