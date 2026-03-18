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La vita dei cristiani perseguitati in Pakistan

Di Redazione
18 Marzo 2026
Mercoledì 25 marzo alle 18:30 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si terrà l'incontro dal titolo: "Beati voi quando vi perseguiteranno per causa mia. Vita dei cristiani in Pakistan", con la testimonianza di Zarish Imelda Neno
I cristiani perseguitati di Faisalabad protestano contro le violenze dei musulmani in Pakistan
Manifestazione a Faisalabad contro le violenze dei musulmani nei confronti dei cristiani di Jaranwala (Ansa)

Mercoledì 25 marzo alle 18:30 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Largo Gemelli 1, si terrà l’incontro dal titolo: “Beati voi quando vi perseguiteranno per causa mia. Vita dei cristiani in Pakistan“. L’incontro proposto dal Centro pastorale si svolgerà in Aula G126 Card. Ferrari.

Intervengono:

Zarish Imelda Neno, cattolica pakistana, scrittrice e fondatrice del centro educativo Jeremiah Education Centre in Pakistan

Leone Grotti, giornalista di Tempi

Introduce: Iacopo Francavilla, studente di Lettere dell’Università Cattolica

Modera: Emanuela Valente, Europe Finance Manager

La locandina dell'incontro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sui cristiani perseguitati in Pakistan
La locandina dell’incontro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sui cristiani perseguitati in Pakistan
Agenda Tempi Cristiani Perseguitati Pakistan

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