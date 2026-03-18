La vita dei cristiani perseguitati in Pakistan
Mercoledì 25 marzo alle 18:30 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si terrà l'incontro dal titolo: "Beati voi quando vi perseguiteranno per causa mia. Vita dei cristiani in Pakistan", con la testimonianza di Zarish Imelda Neno
Mercoledì 25 marzo alle 18:30 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Largo Gemelli 1, si terrà l’incontro dal titolo: “Beati voi quando vi perseguiteranno per causa mia. Vita dei cristiani in Pakistan“. L’incontro proposto dal Centro pastorale si svolgerà in Aula G126 Card. Ferrari.
Intervengono:
Zarish Imelda Neno, cattolica pakistana, scrittrice e fondatrice del centro educativo Jeremiah Education Centre in Pakistan
Leone Grotti, giornalista di Tempi
Introduce: Iacopo Francavilla, studente di Lettere dell’Università Cattolica
Modera: Emanuela Valente, Europe Finance Manager
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