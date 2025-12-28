La sberla di Simenon

Confesso che per tanti tanti anni non ho letto Georges Simenon. Mi dicevo: scrittore di gialli, un genere minore. Né aiutava la fama che lo vantava letto da milioni e milioni. Letture facili, pensavo, adatte a un pubblico facile. Cosa vuol dire essere stupidi. Leggerlo e stupirsi è stato tutt’uno. Mi attirava, e ogni volta mi colpiva, più che le trame poliziesche, gli indizi, i percorsi e le risoluzione dei casi, la partecipazione compresa e spesso compassionevole alle vicende umane che di volta in volta cadevano sotto la sua penna. A poco a poco capivo Simenon. E capivo perché mi piaceva: di Maigret, per esempio, amavo l’essere persona e non “personaggio”. Trovavo in lui un commissario che aveva avuto un’infanzia, con dei ricordi, con il cruccio di non aver figli, che aveva fatto carriera, e che, come tutti, prima o poi sarebbe andato in pensione. E di Maigret amavo anche il metodo di indagine. Il suo non procedere per indizi materiali, per deduzioni positive, né con ricostruzioni pur...