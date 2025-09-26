Funziona questa “riunione di condominio” con ospite sgradito

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

La riunione di condominio ★★★

Di Santiago RequejoDove vederlo: al cinema

Durante un’assemblea condominiale per sostituire l’ascensore, Alberto rivela di aver affittato a un collega con disturbi psichici. Immediatamente scoppia il caos: i vicini si ribellano. Notevole commedia nera ambientata interamente nel salotto di Alberto. Dietro la facciata cordiale emergono ipocrisie e rancori reciproci, tutti uniti però nell’ostilità verso l’inquilino “problematico”. Maschere più o meno tragiche, un certo cinismo di fondo: è una commedia di caratteri, evidentemente debitrice della dimensione teatrale sia per quanto riguarda gli spazi sia per quanto riguarda la sceneggiatura, molto ben congegnata e dal gran ritmo. Ricorda un po’ certo cinema ...