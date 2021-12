Alla festa per il 73esimo anniversario della Repubblica comunista nordcoreana, questo autunno. Qualcosa di insolito: Kim Jong-un smagrito, e niente missili balistici in parata ma, oltre all’esercito, un plotone di migliaia in tuta rossa anticontaminazione, il volto, anche, protetto da maschere: antigas, antivirus? Quell’immagine fiammante, diversa dalle solite divise grigioverdi, rimane in mente nei giorni in cui la variante Omicron fa paura all’Europa. Resta in mente sospesa come una domanda: come mai il principale partner della Cina esibisce come espressione di potenza militare non uomini armati, ma invece in assetto da attacco, o difesa, batteriologica? Che il dittatore coreano sappia qualcosa di più sulle origini dell’intelligentissimo, replicantissimo virus partito dalla Cina? Qualcosa che noi non sappiamo?

Pensieri cupi di un dicembre in cui di nuovo vecchi e adulti e anche bambini si mettono in coda agli hub, e girano in metrò con la mascherina. Ancora due anni fa, a c...