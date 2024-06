Sulla Zuppa di Porro Francesco Teodori scrive: «Forse stordito da una cocente sconfitta (eufemismo) il presidente sceglie di accogliere la richiesta dei suoi avversari. Umiliato e offeso, decide di creare la sorpresa e un potenziale caos istituzionale. Vedremo come andrà a finire. Sarebbe storico, se confermato, l’accordo tra Les Républicains di Éric Ciotti e il Rassemblement National: in questo modo, la destra, gollisti e lepenisti, potrebbero ottenere il 40 per cento dei consensi alle prossime legislative di luglio. Il dato più interessante rimane in ogni caso la definitiva tumulazione del “macronismo”, questo insieme di destra e sinistra, gollismo e progressismo, liberalismo e autoritarismo, globalismo e patriottismo. Di tutto un po’, dunque niente. Macron è stato il simbolo di quell’abbandono degli schemi classici della politica, in un paese assai politicizzato come la Francia, che poteva andare bene in tempi di raccolto buono ma che ora, con l’avanzare del caos, ha mostr...