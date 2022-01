Se c’è un merito che l’elezione del capo dello Stato sta avendo in questi giorni è quello di avere raffreddato l’emergenza Covid sulle pagine dei giornali, nelle timeline dei social e nei titoli dei telegiornali. Tuttavia più che per le schede bianche gli italiani sono preoccupati del certificato verde: fino a quando il green pass sarà necessario per entrare nei negozi? La sua scadenza sarà prolungata o accorciata? Verrà vincolata a una quarta dose? E cosa succede il 31 marzo con la fine dello stato d’emergenza? Ancora una volta più che sanitario, il tema è burocratico.

Il green pass illimitato non ha «logica medica»

Il governo nicchia: se ne parla dopo l’elezione del presidente della Repubblica, dicono le fonti, tuttavia da più parti filtra la volontà di rendere illimitata l’estensione del Green pass a chi ha fatto la terza dose di vaccino anti Covid, o per lo meno fino a un’eventuale via libera di Aifa ed Ema a una quarta dose. Una scelta che, se confermata, sarebbe complicat...