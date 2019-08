La Corea del Sud non fa più figli

Il tasso di fecondità nel 2018 è sceso a 0,98 figli per donna, il terzo peggiore del mondo. La situazione è così grave che a scuola vengono introdotti corsi per insegnare come chiedere un appuntamento all’altro sesso

Nel 2018 il tasso di fecondità in Corea del Sud ha raggiunto gli 0,98 figli per donna, meno di uno a testa di media. È così peggiorata ulteriormente la situazione del paese asiatico, che nel 2017 aveva fatto registrare un tasso di 1,05. La Corea del Sud diventa così il terzo paese dove le donne fanno meno figli al mondo. Peggio fanno solo Macao e Singapore.

Rispetto al 2017, l’anno scorso sono nati in Corea del Sud l’8,7 per cento in meno di bambini e la popolazione continua a invecchiare. Gli over 65 hanno superato i minori tra gli 0 e i 14 anni nel 2017 e rappresentano il 13,6 per cento della popolazione.

I NUOVI COMPITI PER CASA

Nel paese asiatico sono pochissimi anche i matrimoni. Oltre il 50 per cento dei sudcoreani tra i 20 e i 44 anni non ha una relazione. Tra questi, il 51 per cento degli uomini e il 64 per cento delle donne afferma di voler restare single. Svariati i motivi: la mancanza di tempo, di denaro e anche di «capacità emotive». La maggior parte dei single, infatti, afferma di passare il tempo libero ad aggiornarsi per non rimanere esclusa dal mercato del lavoro.

La situazione è così grave che, riporta la Cnn, in molte scuole vengono introdotti corsi per insegnare come uscire con l’altro sesso e fissare un appuntamento è diventato un vero e proprio compito per casa.