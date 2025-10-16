La complessità dell’industria cinematografica

L’articolo di Filippo Cavazzoni pone in modo molto efficace alcuni problemi veri e delinea alcune soluzioni che senz’altro vanno nella strada giusta. Però il cinema è un mondo insieme artistico e industriale – un film decente costa almeno 2-3 milioni se siamo in Italia, mediamente circa 100 milioni se siamo a Hollywood – e quindi le dimensioni artistica e industriale del fenomeno sono assolutamente sempre presenti, inscindibili. Tenerle insieme, pertanto, non è mai cosa facile, né scontata. Avendo presente questo punto di partenza, aggiungerei tre brevi considerazioni all’articolo citato.

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni.