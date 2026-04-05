Una piccola epopea così grande che pare scritta da Virgilio

Sarà che è tempo di Pasqua, e che si vedono conigli da tutte le parti, ma m’è tornato in mente un libro. Forse non tutti sanno che uno dei più bei romanzi del Novecento ha per protagonisti proprio questi simpatici animali: un libro straordinario e appassionante, adatto a un pubblico tanto di giovani lettori che di adulti, poiché si presta a diversi livelli di lettura. Mi riferisco a La collina dei conigli (titolo originale Watership Down, 1972), dello scrittore inglese Richard Adams. È un romanzo con una vicenda editoriale incredibile, che ci spinge a non disperare mai. Adams, infatti, nato nel 1920, aveva già 46 anni e lavorava come funzionario in un ministero, quando le figlie Juliet e Rosamond lo convinsero a mettere per iscritto le storie che egli inventava per loro nel corso dei lunghi tragitti in macchina in giro per l’Inghilterra. Non aveva mai scritto niente. Ci mise due anni per buttar giù il romanzo, e altri sei (durante i quali ben quattro case editrici e tre agenzie letter...