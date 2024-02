Il libro di cui voglio parlarvi in questa puntata ha per me una storia particolare: l’ho letto più di sessant’anni fa, su suggerimento di don Giussani, e ora mi sembra del tutto nuovo. Aveva ragione Renzo Tramaglino quando constatava che lo stampato è sempre lo stesso, ma lo scritto cambia in ragione del lettore. Questo romanzo contiene considerazioni e vicende del tutto contemporanee, anche se si riferiscono a fatti del secolo scorso. Si tratta di A ogni uomo un soldo, titolo che rimanda alla famosa parabola dell’undicesima ora, quando tutti ebbero il soldo che spettava loro secondo quanto pattuito all’inizio della giornata.L’ultima parola a DioBruce Marshall, l’autore di questo romanzo e di molti altri, fu uno scrittore singolare. Nato in Scozia nell’ultimo anno dell’Ottocento, studiò materie economiche per fare il ragioniere. Nel frattempo cominciò a scrivere romanzi, con un discreto successo. Si trasferì in Francia alla fine della Seconda Guer...