Kizito Mihigo e i cristiani del Ruanda

Incontro a Savignano sul Rubicone con Rodolfo Casadei e Delphine Uwituze per imparare a conoscere la figura del giovane artista ruandese perseguitato e ucciso in cella

Il 10 maggio a Savignano sul Rubicone (Chiesa di Castelvecchio, via Castelvecchio 107) si svolgerà alle ore 20.30 l’incontro “Il perdono: la speranza per un mondo più giusto”, con Rodolfo Casadei, giornalista di Tempi, e Delphine Uwituze, presidente della Fondazione Kizito Mihigo per la pace.

Un incontro per imparare a conoscere meglio la figura di Kizito Mihigo, giovane artista ruandese e costruttore di pace, perseguitato, incarcerato e morto in cella. E una testimonianza sui cristiani che non tradirono al tempo del genocidio del 1994 e seppero offrire la loro vita.