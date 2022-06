La strage degli innocenti di Uvalde a opera di un ragazzo a malapena maggiorenne mette l’America davanti a un fatto spaventoso: «Viviamo nell’epoca, letteralmente, dei bambini che uccidono bambini», e forse concentrarsi soltanto sulla (sacrosanta) urgenza di limitare la diffusione delle armi da fuoco è un po’ sviare il problema. Che non è la legge, bensì innanzitutto l’abisso di nulla che alberga nei cuori di tanti giovani. È questa tesi di Samuel D. James che ripubblichiamo su Tempi (per gentile concessione di First Things), e che dà il titolo alla copertina del numero di giugno 2022 del mensile: “I killer bambini”.

Il libro di Amicone

Poi c’è ovviamente Caorle, 15-17 luglio, la tre giorni di Tempi dedicata a “Chiamare le cose con il loro nome” e la prima edizione del premio Luigi Amicone. Del fondatore di questo giornale a Caorle sarà presentata – da Giuliano Ferrara, Gian Micalessin e Davide Prosperi – una formidabile raccolta di scritti scelti, edita da Itaca. E se tutto ciò era già noto ai nostri amici e lettori, meno noto è che dietro all’immenso lavoro di rilettura, catalogazione e selezione delle migliaia di articoli e commenti firmati da Gigi in oltre trent’anni di giornalismo, c’è soprattutto un uomo solo. Un eroe. Emiliano Ronzoni, che nel nuovo numero del mensile Tempi racconta che cosa ha scoperto di Amicone in questi mesi.

La guerra in Ucraina

Non può mancare inoltre su Tempi di giugno 2022 un ampio approfondimento sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze: proprio Micalessin, dal Donbass, traccia un quadro della situazione come appare “dal campo”, mentre Rodolfo Casadei osserva i cambiamenti che il conflitto sta imprimendo al cosiddetto “ordine mondiale”, e Lorenzo Castellani ne delinea le possibili proiezioni sull’Italia. Chiude il servizio una grande intervista a monsignor Francesco Braschi, studioso e profondo conoscitore del mondo slavo, che spiega perché bisogna e come è possibile «amare la Russia nonostante tutto» (parola di padre Romano Scalfi, suo predecessore alla presidenza della Fondazione Russia Cristiana).

Shanghai, la violenza nei rapporti, l’eutanasia

Non solo. Sempre nel nuovo numero del mensile Tempi, Alan Patarga e Leone Grotti ripercorrono i giorni infernali dell’assurdo lockdown di Shanghai, i cui effetti potenzialmente devastanti sull’economia mondiale forse non abbiamo compreso appieno. E ancora. Sull’onda del chiacchieratissimo processo Johnny Depp v. Amber Heard, abbiamo indagato con Vittoria Maioli Sanese, psicologa della coppia e della famiglia, sulle vere origini della violenza nei rapporti, al di là degli slogan #MeToo. E poi: Giancarlo Cesana sulla campagna pro eutanasia, cioè sul motivo per cui la società moderna ha sempre meno voglia di curarsi dei malati; Piero Vietti sul nuovo libro di Enrico Brizzi all’inseguimento di Giovannino Guareschi; Massimo Camisasca sulle coppie che scoppiano (anche quelle cattoliche); Marina Corradi sull’esame di maturità, un grande “rito di passaggio”.

