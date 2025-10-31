John Candy, ritratto commovente di un grande comico

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

John Candy: I Like Me ★★★

Di Colin HanksDove vederlo: Prime Video

Documentario toccante e ben costruito sulla vita dell’iconico attore comico canadese. Colin Hanks riesce a bilanciare perfettamente il tributo affettuoso con un ritratto onesto e sfaccettato di John Candy, morto prematuramente nel 1994 a soli 43 anni. Il cast è notevole: da Steve Martin a Bill Murray, da Catherine O’Hara a Eugene Levy, tutti raccontano aneddoti e ricordi che restituiscono l’umanità straordinaria di Candy. Il documentario va oltre la semplice celebrazione, esplorando le ansie e le insicurezze che accompagnavano la sua crescente fama, i meccanismi di coping sviluppati dopo la perdita prematura del padre, que...