Il 68% degli abitanti palestinesi della Cisgiordania è fortemente favorevole ai massacri del 7 ottobre perpetrati da Hamas contro i soldati e i civili di Israele. Il 16%, invece, li sostiene fino a un certo punto. Hamas ha un gradimento tra la popolazione del 76%, la Jihad islamica addirittura dell'84%. Il sondaggio condotto dall'Università del mondo arabo per la ricerca e lo sviluppo (Awrad), situata nella città Bir Zeit a nord di Gerusalemme, in Cisgiordania, dimostra che ad Israele non basterà «smantellare Hamas» per risolvere i suoi problemi.

«Smantellare Hamas» e disinnescare l'odio

I palestinesi della Cisgiordania non sono tutti i terroristi, ma il sostegno dato agli attentati di Hamas deve far suonare un campanello di allarme a Tel Aviv. Se l'obiettivo è quello di ripristinare la si...