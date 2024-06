Su Politico Clea Caulcutt e Victor Goury-Laffont scrivono: «France would also be following the previous example of Italy, where in 2012 former Eu Commissioner Mario Monti was appointed to head a government of experts when the markets went haywire».

Su Politico si scrive che alla fine la Francia potrebbe seguire l’esempio dell’Italia del 2011 con un esecutivo tipo governo Monti composto da tecnici ed esperti. E questo spettacolare fallimmento montista e tramontista di Emmanuel sarà anche accompagnato dai sorrisini di Olaf e di Giorgia?

* * *

Su Strisciarossa Alfiero Grandi scrive: «Ora è chiaro a tutti, salvo chi non vuole capire che le destre al governo, unite da un patto di potere, hanno intenzione di usare con durezza il premio di maggioranza (più 15 per cento di deputati e senatori) per imporre ad ogni costo i loro obiettivi, in particolare per stravolgere la Costituzione e le istituzioni del nostro paese».

Aiuto! Sta arrivando l’Onda nera!

* * *

Su Huffington Po...