La prima risposta del risparmiatore durante un periodo di mercati volatili potrebbe essere quella di reagire monetizzando perdite in conto capitale. Ma sarebbe un atteggiamento decisamente fuori luogo.

Vari avvenimenti possono determinare oscillazioni del mercato: pandemie, crisi internazionali, dati economici non in linea con le attese e molto altro ancora. Non si può determinare in che modo questi fattori finiscano per condizionare il mercato, ma si possono impiegare misure per moderare le conseguenze sul portafoglio di investimenti.

Seguire i consigli dei propri consulenti esperti, mantenere i nervi saldi, non prendere decisioni avventate e non perdere di vista i propri obiettivi di lungo periodo. Adottare un orizzonte temporale di lungo termine consente di ottenere prestazioni più elevate e di tollerare meglio la volatilità del mercato. Anche perché la storia ci dice che i grandi eventi geopolitici non avranno quasi nessun impatto sui mercati dopo un anno e durante le ultime sei guerre che hanno coinvolto gli Usa il mercato azionario è aumentato nei dieci anni successivi allo scoppio delle ostilità.

Diversificare

Tutti gli investimenti implicano un certo grado di rischio. Una suggerimento per un piano di investimento ottimale è definire la propria tolleranza al rischio, valutare la propria situazione finanziaria nonché l’eventuale avversione alle perdite. Ma soprattutto non investire tutto in un solo titolo o in titoli emessi dalla stessa società! L’ideale è scegliere investimenti diversi tra loro. La diversificazione consente di limitare il rischio complessivo del portafoglio di investimenti.

L’obiettivo di una buona diversificazione è doppio: minimizzare il rischio e massimizzare i profitti: all’aumentare del rischio corrispondono così rendimenti potenziali più elevati. Non si tratta di impartire regole generali ed efficienti per tutti ma di fare un lavoro di analisi degli investimenti che prenda in considerazione alcune variabili tra cui il capitale investito, la propensione al rischio e l’orizzonte temporale rammentando che quando si crea il piano di investimenti è importante accantonare delle disponibilità per far fronte ad eventuali ed impreviste necessità di breve periodo.

L’investimento con un Pac

Uno strumento utile nelle strategie di investimento sono i piani di accumulo. Grazie alla loro flessibilità e alla possibilità di predeterminare la cifra da versare. I Pac sono preferiti dai risparmiatori che hanno modeste cifre da investire e possono invece contare su entrate stabili e sicure. Tra i loro punti di forza hanno il vantaggio di eliminare la componente stagionale dell’investimento sui mercati e di ridurre decisamente il rischio legato a una tempistica errata.

Uno dei maggiori rischi dell’investire in un’unica soluzione è quello di scegliere un timing sbagliato. Investire tutta la propria disponibilità in un momento in cui l’attività scelta è ai massimi potrebbe causare un’ingente perdita recuperabile in un tempo decisamente lungo. L’investimento con un Pac è invece diluito su durate piuttosto lunghe e quindi gli acquisti frazionati sono distribuiti su quasi tutte le condizioni di mercato.

Infine anche durante un periodo di volatilità del mercato è importante continuare a contribuire al proprio piano pensionistico. Risparmiare per la pensione e investire per il futuro è sempre una buona idea, indipendentemente dalle condizioni del mercato.

Se si avvicina la pensione

A volte poi le flessioni del mercato arrivano nei momenti meno opportuni. Man mano che ci si avvicina alla pensione, è opportuno valutare se è necessario apportare modifiche al proprio piano di investimento per soddisfare le esigenze finanziarie.

Ad esempio, si potrebbe voler passare da investimenti più aggressivi a investimenti più prudenti. Apportare questo tipo di aggiustamenti prima del pensionamento può aiutare a proteggere il portafoglio dalla dannosa volatilità del mercato.