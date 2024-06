Su Huffington Post Italia Pierluigi Battista scrive: «Ammirevole il comportamento del primo ministro inglese Rishi Sunak, conservatore. Il suo governo annaspa, il suo partito non riesce a reggere il timone della nazione, tutti i sondaggi lo danno in caduta libera a favore del suo rivale laburista. Ma il vanto della democrazia britannica è l’alternanza tra i partiti candidati a governare: niente giochini, niente disprezzo per la maggioranza elettorale, i partiti che si fronteggiano, ora vince l’uno ora l’altro».

Ma che cosa sta succedendo? Mentre stiamo per essere sommersi dall’onda nera come si permette un sincero liberaldemocratico – tale è sempre stato finora Pierluigi Battista – di fare l’elogio della facoltà “parafascista” del premier britannico di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni?

***

Su Dagospia si scrive: «L’intervista di Marina Berlusconi al Corriere della Sera, in cui la “Cainana” ha attaccato il governo sui diritti Lgbt (“Mi sento più in sintonia con la s...