Inizio e cammino di Cl a Palermo

13 Ottobre 2025
Sabato 18 ottobre a Palermo la presentazione del libro di Francesco Inguanti. Con Walter Maffenini, Michele Pennisi, Giancarlo Cesana

Sabato 18 ottobre 2025 alle 18.00 presso l’Auditorium del Camplus Palermo Normanni (Via dei Benedettini 5, Palermo)
ci sarà la presentazione del libro di Francesco Inguanti “Inizio e cammino dell’esperienza di Comunione e Liberazione a Palermo (1971-1981)”.

Parteciperanno:
Walter Maffenini
Mons. Michele Pennisi
Interverrà Giancarlo Cesana
Coordinerà i lavori Emmanuele Massagli
Sarà presente l’autore

