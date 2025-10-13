Inizio e cammino di Cl a Palermo

Sabato 18 ottobre 2025 alle 18.00 presso l’Auditorium del Camplus Palermo Normanni (Via dei Benedettini 5, Palermo)

ci sarà la presentazione del libro di Francesco Inguanti “Inizio e cammino dell’esperienza di Comunione e Liberazione a Palermo (1971-1981)”.

Parteciperanno:

Walter Maffenini

Mons. Michele Pennisi

Interverrà Giancarlo Cesana

Coordinerà i lavori Emmanuele Massagli

Sarà presente l’autore