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La preghiera del mattino di Lodovico Festa

India sempre più al centro del mondo

Di Lodovico Festa
24 Dicembre 2025
La crescente importanza per l’Occidente di coltivare buoni rapporti con Nuova Delhi, malgrado limiti e contraddizioni del paese (vedi la speciale amicizia Putin-Modi). Rassegna ragionata dal web
Il presidente russo Vladimir Putin con il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi, 5 dicembre 2025 (foto Ansa)
Il presidente russo Vladimir Putin con il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi, 5 dicembre 2025 (foto Ansa)

Sul Sussidiario Andrea Pomella scrive:

«Siamo davanti ad un rapporto che va oltre il petrolio e il cui obiettivo è quello di raggiungere 100 miliardi di dollari di interscambio entro il 2030. Esso riguarderà campi strategici come la manifattura hi-tech, la difesa, i minerali critici e la mobilità della forza lavoro. Un rapporto bilaterale che intende farsi più saldo e ampio, arrivando ad includere 70 punti elencati nel documento condiviso intitolato India-Russia: A Time-Tested Progressive Partnership, Anchored in Trust & Mutual Respect. Un’amicizia time-tested che resiste, cioè, alla prova di questi tempi tumultuosi e guarda al futuro. […] L’incontro fra Putin e Modi costituisce una delle tappe del processo che porterà al superamento della geopolitica del XX secolo, ma non implica – come molti analisti credono – un ritorno alla politica di potenza ottocentesca in cui i soggetti principali potevano accordarsi per stabilire l’equilibrio. Anche se oggi, come allora, alla mancanza di...

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