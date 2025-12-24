India sempre più al centro del mondo

Sul Sussidiario Andrea Pomella scrive:

«Siamo davanti ad un rapporto che va oltre il petrolio e il cui obiettivo è quello di raggiungere 100 miliardi di dollari di interscambio entro il 2030. Esso riguarderà campi strategici come la manifattura hi-tech, la difesa, i minerali critici e la mobilità della forza lavoro. Un rapporto bilaterale che intende farsi più saldo e ampio, arrivando ad includere 70 punti elencati nel documento condiviso intitolato India-Russia: A Time-Tested Progressive Partnership, Anchored in Trust & Mutual Respect. Un’amicizia time-tested che resiste, cioè, alla prova di questi tempi tumultuosi e guarda al futuro. […] L’incontro fra Putin e Modi costituisce una delle tappe del processo che porterà al superamento della geopolitica del XX secolo, ma non implica – come molti analisti credono – un ritorno alla politica di potenza ottocentesca in cui i soggetti principali potevano accordarsi per stabilire l’equilibrio. Anche se oggi, come allora, alla mancanza di...