L’incriminazione di Donald Trump per avere usato denaro dei fondi elettorali per silenziare la pornostar Stormy Daniels ha poco a che fare con la giustizia, e molto a che fare con le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. I democratici preferiscono avere come avversario Donald Trump piuttosto che il governatore della Florida Ron DeSantis, perché considerano quest’ultimo un avversario più difficile da sconfiggere dell’ex presidente.

I democratici vorrebbero Trump come avversario

Trasformando Trump in una vittima di persecuzione giudiziaria, intendono influenzare le primarie del Partito repubblicano, affinché un’ondata di indignazione per la strumentalizzazione della giustizia a fini politici e di solidarietà con la vittima dell’uso politico della stessa spinga gli iscritti al partito a preferire lo screditato e divisivo Donald agli altri concorrenti. Loro che hanno sempre accusato (molto spesso a ragione) Trump di polarizzare l’opinione pubblica, di radicalizzare lo scontro p...