Incontri con persone che hanno molto vissuto

Di Ubaldo Casotto 20 Aprile 2025

“Il tempo del bosco” di Calabresi sono centoquaranta pagine di “consigli”. Non un elenco di precetti, ma una sequela di vite che rivendicano la libertà come capacità di scelta, non come mera possibilità di fare tutto. Non avevo intenzione di leggerlo. L’ho letto in un giorno