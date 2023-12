Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Cento domeniche ★★★

Di Antonio Albanese

Dove vederlo: al cinema

Un uomo non più giovane perde tutto con il fallimento di una banca. Bel film di e con Antonio Albanese, fortissimo atto di denuncia contro il sistema bancario, dei cosiddetti poteri forti. Film coraggioso che conferma il talento di Albanese che è uno dei pochissimi attori comici non solo a risultare efficace nei ruoli drammatici, ma addirittura a riuscire meglio come interprete. Qui, il film è diviso in due: la prima parte, un po’ macchinosa con i personaggi minori non sempre ben tratteggiati, è bilanciata da una seconda che vira più sul dramma ed è tanto realistica quanto disperatissima.

Hollywood Party ★★★★

Di Blake Edwards

Dove vederlo:...