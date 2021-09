«La destra in questi ultimi anni si è dichiarata spesso cristiana, e a volte ha persino brandito platealmente i simboli religiosi inserendoli in una più generale visione del mondo conservatrice se non tradizionalista. L'impressione è che però quell'Italia cattolica profonda, aperta ma anche ben salda nelle proprie radici, solidale ma senza ideologismi, che si ritrova la domenica davanti al sagrato delle mille chiese e agisce quotidianamente con il buon senso cristiano semplice nella propria comunità di quartiere e di campagna, viva con profondo disagio questa fase politica».

Letta e il ddl Zan

«Disagio» è la parola che il filosofo Corrado Ocone ha scelto per descrivere in un recente articolo su Libero l'impasse di quei tanti cattolici «rimasti senza rappresentanza».

«Il disagio – precisa Ocone parlando con Tempi – c'è per tutti i cattolici anche quelli che, per intenderci, hanno sempre guardato con simpatia al Pd. Ma ormai il Pd, che pure all'inizio era nato con l'intento di r...