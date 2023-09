Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Detective Marlowe ★★

Di Neil Jordan

Dove vederlo: Sky

Ennesimo adattamento dai romanzi di Raymond Chandler. In realtà no: sono più romanzi che si intersecano e c’è giusto qualche ambientazione che richiama il grande scrittore. Confezione impeccabile firmata da Neil Jordan che anni fa girò tanti film molto buoni, tra cui un bell’adattamento da Fine di una storia di Graham Greene. Liam Neeson, dopo una sfilza di interpretazioni elementari, torna a recitare ma il tono è assai dimesso, lui ci pare troppo invecchiato e non lo aiuta certo una regia un po’ fredda e distaccata. Un pacco ben confezionato, ma pur sempre un pacco.

Tartarughe Ninja - Caos mutante ★★★

Di Jeff Rowe

Dove vederlo: al cinema

Gran be...