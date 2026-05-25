Il governo non s’inventi nulla. Basta lasciar fare chi vuole fare

Caro direttore, alla fine il campo largo del centrosinistra potrebbe diventare un camposanto.Angela Valentini email Sì, ma potrebbe vincere lo stesso. Io spero che quest’ultimo anno di legislatura non diventi solo una lenta agonia con qualche mancetta distribuita qua e là per raggranellare un po’ di consenso. In verità, non c’è da inventarsi nulla di nuovo. Il governo dovrebbe tenere fede a quanto detto da Giorgia Meloni il giorno della richiesta di fiducia in Parlamento: «Il nostro motto sarà: “Non disturbare chi vuole fare”». Bisogna tornare lì. È quel che chiede la parte produttiva e dinamica del paese (leggete l’articolo di Mingardi su queste pagine), l’unica in grado davvero di cambiare un paese “ammalato di status quo”. * * * Caro direttore, tra Donald Trump e Kamala Harris probabilmente avrei votato Trump, ma non perché condivida il progetto Maga. Se avessi potuto scegliere, avrei preferito Nikki Haley una figura conservatrice, ma istituzionale, credibile e capace di muoversi de...