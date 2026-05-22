Il sacco dimenticato del Nord

Fino a una manciata di giorni dal referendum sulla giustizia, il centrodestra ha provato a negare che avrebbe avuto conseguenze politiche. Ovviamente le ha avute. La vittoria del no è stata significativa, e il centrodestra ha pagato l’inferiore capacità di mobilitazione dei suoi. Ma è interessante guardare alla distribuzione geografica del voto. Nonostante le amministrazioni di centrodestra, il no ha vinto in Calabria, Lazio e Piemonte. In Campania ha preso il 67 per cento, con una punta del 75 per cento a Napoli.In Veneto il sì ha preso quasi il 58 per cento. In Friuli-Venezia Giulia ha superato il 54 per cento. In Lombardia il 53 per cento – la provincia di Milano ha però votato compattamente no. Solo un caso? In Italia esiste una questione meridionale. Nonostante il Paese sia stato unito negli anni Sessanta dell’Ottocento, il reddito pro capite nel Sud non è mai stato – fatti salvi dieci anni nell’immediato dopoguerra – su una traiettoria di convergenza con il reddito pro capite nel...