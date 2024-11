Il governo deve capire che è finita la ricreazione

Su Startmag Giuliano Cazzola scrive: «È giusto essere orgogliosi del capo dello Stato quando replica ad Elon Musk che "l’Italia sa badare a se stessa". Basta solo avere, in camera caritatis, il coraggio di ammettere che NON È VERO. Sono almeno trent’anni che la democrazia italiana non riesce a difendersi dall’azione di settori "deviati" della magistratura i quali perseguono obiettivi di sovvertimento dei poteri istituzionali, spesso ai limiti del golpe. Un predecessore di Sergio Mattarella, Francesco Cossiga, aveva indicato la sola soluzione possibile: mandare i carabinieri a circondare il Csm come si fa con i covi della malavita o con i corpi militari dello Stato che mettono a punto azioni per la presa del potere. Quali sono i primi obiettivi delle formazioni golpiste? Prendere possesso delle fonti di informazione».

Nel 1992 si cambiò in modo stordito e nel panico (con tanti opportunisti che scelsero le proprie carriere piuttosto che occuparsi dei destini della nazione) la Costitu...