Milano, agosto. Non devo più passare da via Colleoni, alla Fiera, per prendere la tangenziale. Ogni volta a quel certo incrocio, dove portavo i bambini alle elementari, mi colpisce come un pugno un grande, nuovissimo, sfarzoso hotel.

Nh Collection Milano CityLife, si chiama. Imponente, candido, nella notte luminoso, pare una location per sceicchi del Dubai. Ma la struttura anteriore la si riconosce benissimo: è una chiesa, è la vecchia chiesa di Cristo Re. A Natale i miei figli con i loro compagni ci andavano a sentire la Messa, a cantare Tu scendi dalle stelle con le loro voci infantili. Mi pare di sentirli ancora. Di modo che sì, mi addolora vedere che una chiesa evidentemente “inutile” è stata venduta e trasformata in un hotel per ricconi. Mantenendo, però, accortamente intatta la navata, e conservando l’organo a canne. Perché evidentemente piace ai turisti, quel tocco di sacro cui si sovrappongono i drink dell’happy hour. 185 camere, a fine agosto 289 euro a notte. Beh, s...