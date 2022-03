Il docufilm di “Roberto F” che narra la vita e la storia di Roberto Formigoni è da oggi disponibile in streaming a noleggio e/o acquisto con www.e-cinema.it.

Il 15 marzo a Lodi sarà presentato il libro Una storia popolare, il libro che racconta la vicenda dell’ex governatore lombardo intervistato da Rodolfo Casadei (presente all’incontro).

L’appuntamento è per le ore 20.30 in via Cavour 66 presso l’Aula Rivolta Teatro alle Vigne.

Ingresso libero con registrazione – richiesto il green pass.

Per iscrizioni: [email protected] – 338.8183587