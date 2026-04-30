Il cattolico Biagi ha ancora molto da dirci sul mondo del lavoro

L’ultimo omicidio politico in Italia è stato quello di Marco Biagi. Sono trascorsi ormai 24 anni e l’associazione Amici di Marco Biagi, che ne promuove la memoria, quest’anno ha proposto una lettura originale e inedita delle fondamenta del suo pensiero. Biagi era cattolico. È sempre stata un’informazione nota, anche perché per lui non si trattava di un’appartenenza formale o secondaria, ma non è mai divenuta chiave di interpretazione del riformismo che ha incarnato. Cattolico, cioè universale. E sono almeno tre le direttici nelle quali è possibile rinvenire questa sua identità. Innanzitutto, la dimensione spaziale: Biagi era aperto al mondo, sapendo che il mercato del lavoro italiano sarebbe stato sempre più interconnesso a quello europeo e alle profonde innovazioni tecnologiche alle porte. Per questo è diventato uno dei padri del diritto del lavoro comparato, cercando continuamente buone pratiche internazionali da portare in Italia. Al tempo stesso, ha abbattuto i muri entro i quali ...