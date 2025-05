Habemus novum Charles Bronson?

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Operazione vendetta ★★

Di James HawesDove vederlo: al cinema

Discreto revenge movie tratto dal romanzo omonimo di Richard Littell (il titolo originale è The Amateur). Si fanno apprezzare cast, ritmo e soprattutto la faccia di Rami Malek, giustiziere complessato che è un po’ buono e un po’ cattivo: potrebbe funzionare come nuovo Charles Bronson. Aggiornato alle tecnologie e strumenti di oggi, il film è un solido omaggio ai film paranoici degli anni Settanta e combina una buona tensione a un certo lavoro psicologico almeno sul protagonista. Finale un po’ floscio. È il remake di un thriller degli anni Ottanta, Computer per un omicidio, discreto anche questo, dove però l’ambientazione era tedesca.

Queer ★★★

Di Luca GuadagninoDove ved...