Guardato curiosità e timore alla sua nascita nel 2009 in piena crisi finanziaria dai Paesi occidentali, poi snobbato nel pieno della crisi petrolifera e del contenimento trumpiano della Belt and Road Initiative, il gruppo dei Brics che riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica è una creatura che può fare paura, ma solo sul piano economico.

I numeri impressionanti dei Brics

L’atteso 14° vertice del gruppo dei Brics ospitato virtualmente alla Cina e dal suo presidente Xi Jinping ha visto per la prima volta i leader dei cinque Paesi – Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa – riunirsi faccia a faccia e discutere degli ultimi sviluppi che hanno riportato il mondo in una nuova guerra fredda, sull’orlo di un conflitto globale nucleare e, soprattutto, di una nuova e potenziale recessione.

Se la pandemia e il rinnovato scontro tra India e Cina avevano fatto sorgere dubbi sulla sua reale utilità e influenza del formato Brics, la guerra in Ucrai...