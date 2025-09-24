La guerra dei droni è sempre più letale ed economica

Il 17 ottobre 2022, otto mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina, la Russia finì sulle prime pagine di tutti i giornali per il lancio contemporaneo di 43 droni kamikaze di origine iraniana, che causarono quattro vittime nella capitale Kiev. Allora si trattava ancora di una novità e 43 droni in un unico attacco pareva un numero esorbitante. Oggi non è più così.

Da quando il Cremlino ha capito che i velivoli, economici e rapidi da costruire, possono essere più letali dei missili balistici, che al contrario sono enormemente più costosi, la produzione di droni è diventata una priorità per la macchina bellica russa.

E Mosca ha aumentato a tal punto la produzione industriale da potersi permettere di lanciare centinaia di droni kamikaze ogni notte. Fino a raggiungere il numero record di 810 velivoli d'attacco scagliati contro l'Ucraina in un solo giorno, la scorsa domenica 7 settembre.

La guerra dei droni

La Russia ha ormai due enormi fabbriche dedicate 24 ore su 24 alla costruzione di ...