Almeno tre ricercatori del laboratorio del Centro di ricerca sul cancro al seno dell'Ospedale Sun Yat-sen di Guangzhou, uno dei più famosi di tutta la Cina, hanno contratto quest'anno dei tipi relativamente rari di tumore. Il tentativo da parte delle autorità ospedaliere di insabbiare la vicenda ha fatto esplodere il caso in Cina, rinnovando i dubbi sulla sicurezza osservata nei laboratori cinesi, dopo i dubbi circolati sull'Istituto di virologia di Wuhan per la pandemia di Covid-19.

«Il diavolo è entrato nel nostro mondo»

La squadra di medici coordinata dal dottor Su Shicheng stava studiando i meccanismi in grado di innescare il cancro negli esseri umani e i geni capaci di frenare l'insorgere della malattia. Il caso è scoppiato quando il 5 novembre un membro del gruppo di ricerca che aveva lavorato al centro dal 2017 al 2022, Huang Mei, 29 anni, ha informato gli altri membri del team di aver contratto un raro tumore pancreatico allo stadio avanzato. Per tutta risposta, il ...