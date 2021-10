Cari amici, ho ancora in mente la visita di Luigi Amicone in Paraguay, anche di una delle sue figlie, Lucilla.

Il Signore mi ha sempre concesso il dono dell’amicizia come compagnia vocazionale, sono grato per la vita di Luigi, per la sua famiglia, perché proprio dall’amicizia nasce la carità, così come Cristo si propone al mondo.

La testimonianza della sua passione per tutto ciò che è umano mi accompagna in questi giorni di dolore per la sua perdita.

Per favore salutatemi e abbracciate la sua famiglia per me. Da qui offriamo il nostro sacrificio per sua moglie e i suoi figli.

Padre Aldo Trento