Alla luce del contributo di monsignor Luigi Negri, un convegno con il cardinale Bagnasco e i professori Botturi e Perez Soba Diez del Corral

Giovanni Paolo II, un magistero per la Chiesa e per la società

Sabato 8 novembre alle ore 15 00 si svolgerà nella Cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano, un importante evento dal titolo “Giovanni Paolo II un magistero per la Chiesa e per la società del terzo Millennio”. Convegno alla luce del contributo di mons Luigi Negri.

Interverranno:

il prof FRANCESCO BOTTURI già ordinario di Filosofia Morale Università Cattolica del Scaro Cuore, Milano, il prof JUAN JOSÉ PÉREZ SOBA DIEZ DEL CORRAL Ordinario di Teologia Pastorale del Matrimonio e della Famiglia, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma, e S Em card ANGELO BAGNASCO Arcivescovo Emerito di Genova.

L’Associazione Culturale Tu Fortitudo Mea insieme al Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica, al Centro Francescano Culturale Artistico Rosetum, a Diesse Lombardia, alla rivista Tempi e all’Associazione Culturale Esserci con questo convegno intende, oltre ricordare la figura di mons Luigi Negri, sviluppare una riflessione sull’attualità e sull’importanza del magistero di san Giovanni Paolo II (a vent’anni dalla morte 2005-2025) con particolare riferimento a quelle dimensioni del suo insegnamento che risultano estremamente significative nel contesto culturale e sociale contemporaneo, in primis la questione antropologica.

A tale iniziativa hanno inoltre aderito diversi enti e associazioni culturali riconoscendone e condividendone il valore: AIC Associazione Italiana Centri Culturali Milano, Associazione Centro Culturale Don Luigi Negri Fano, Associazione Nonni 2.0 Milano, Ca’ Edimar Padova, Centro Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa Rimini, CulturaCattolica it, Fondazione Enrico Zanotti Ferrara, La Nuova Bussola Quotidiana Monza, Milano per Giovanni Paolo II Milano, Scuola Ecclesia Mater Roma.