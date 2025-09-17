Inizia l’assalto a Gaza City. Israele rischia di fare la fine di Sparta

La controversa e da tempo attesa offensiva di terra a Gaza City da parte dell'esercito israeliano è iniziata. Lo hanno annunciato ieri le Forze di difesa israeliane (Idf), affermando che «abbiamo iniziato a distruggere le infrastrutture di Hamas». L'intera città è stata definita «un'area di combattimento pericolosa» da Tel Aviv, che ha di nuovo intimato ai residenti di andarsene a sud. Ma soltanto il 40 per cento circa del milione di residenti avrebbe evacuato la città.

Per l'Onu, sono poco più di 200 mila gli abitanti fuggiti, anche se il dato non tiene conto di coloro che sono partiti nella notte a causa degli intensi bombardamenti israeliani. Molti, come i cristiani riuniti nella parrocchia della Sacra famiglia, sono rimasti non avendo i mezzi per fuggire.

Civili sepolti dalle macerie a Gaza City

Solo tra la mezzanotte e le 10.30 del mattino almeno 39 persone sono morte a Gaza City. Il dato è stato poi aggiornato a 68, ma è certamente...