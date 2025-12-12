Finalmente un “Frankenstein” con il cervello giusto

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Frankenstein ★★★ Di Guillermo del ToroDove vederlo: Netflix Guillermo del Toro torna anche filologicamente al romanzo di Mary Shelley con l’ambizione di restituirne la complessità filosofica, ma il risultato oscilla tra momenti di autentica grandezza e ridondanze manieristiche. Il regista messicano eccelle nel dare corpo visivo al gotico: solo a tratti il film e lo stile di Del Toro risentono del debito pesante verso il cinema di Tim Burton e forse la Creatura è un po’ troppo schiacciata sotto il peso di Edward mani di forbice. Il film funziona molto meglio quando si prende la scena quel grande attore tragico che è Oscar Isaac e quando Del Toro si ricorda delle pagine migliori della Shel...