Centro sociale Italia

Un po' centro sociale, un po' liceo occupato, un po' anche luna park. È l'Italia che in questi giorni parla solo del "caso Flottilla" e del suo equipaggio di attivisti che ci ha fatto sapere tutto delle sue ansie, della sua passione umanitaria, del suo buon cuore.

Sono partiti dalla Spagna per raggiungere Gaza e ci hanno messo parecchio tempo: salpati a fine agosto, dovevano arrivare a metà settembre. Sono arrivati ieri o meglio non sono arrivati perché le forze israeliane, come ampiamente previsto, li hanno bloccati e arrestati, ma che vuoi che sia? Come scrive il sito di Repubblica per gli attivisti l'importante è aver raggiunto un «risultato simbolico». Quindi: dovevano metterci due settimane e ce ne hanno messe quattro. Dovevano consegnare gli aiuti e non li hanno consegnati. Dovevano rompere il blocco navale e non l'hanno rotto. Non c'è che dire: come "risultato simbolico" è stato un successo.

Leggi anche

Sulla Flotilla Elly Schlein ha usato la lingua di legno

Tutti gli occhi sul...