“Fino alle montagne” senza sapere perché

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Fino alle montagne ★★

Di Sophie DeraspeDove vederlo: al cinema

Pubblicitario in crisi di identità molla tutto e va a fare il pastore in Provenza. Tratto da una storia vera. Le cose migliori di questo film che sembra un mix brutto di Le otto montagne e Into the Wild sono le ambientazioni ben fotografate e una certa crudezza nel raccontare la Natura tutt’altro che buona, anzi tragica, selvaggia e crudele. Peccato che il film, complice anche un regia un po’ televisiva, sia più attenta nell’indugiare sulle durezze della pastorizia oggi, peraltro narrate con dovizia di particolari un po’ disgustosi, che nell’andare a fondo delle vere ragioni della fuga dal mondo moderno di questo ragazzo semplice e ingenuo.

Boudica: La regina guerrier...