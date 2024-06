L’uscita della riedizione del grande Capitan Harlock - L’Arcadia della mia giovinezza (20 maggio), ci permette di fare il punto sul cinema d’animazione.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Premessa d’obbligo: i fasti del grande cinema animato di una ventina d’anni fa, con la Pixar a fare da regina e le altre Case a inseguire, sono lontani. La Pixar, come è noto, è da anni in crisi di idee, contenuti, seguendo in tal senso la confusione della Disney che, dopo aver spremuto al massimo Marvel e Star Wars, fatica a trovare nuovi filoni. La Pixar inanella da anni titoli discreti o mediocri e comunque mai all’altezza di quei capolavori che dal primo Toy Story fino a Inside Out hanno segnato la storia del cinema ben al di là dell’animazione.

Elemental (**) è una brutta copia di Inside Out. Disney non fa meglio: il suo Wish (*) è abbastanza terribile ed è un brutto omaggio alla gloriosa tradizione dell’animazione cla...