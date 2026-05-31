Togliete ai vostri figli TikTok e dategli Jules Verne

L’altro giorno ero a pranzo con un amico che è un punto di riferimento educativo importante per tanti ragazzi universitari. Mi raccontava che i genitori si lamentano con lui: «Non è come ai nostri tempi, i nostri figli non leggono un tubo!». Al che, l’amara constatazione del mio amico: «Certo, è vero: ma chi è che ha messo loro in mano un cellulare fin da quando avevano dodici anni?». Non è la classica tiritera luddista: il problema c’è, ed è serio. Da un paio d’anni insegno in università e mi sono reso conto anch’io che gli studenti (di Lettere) non hanno letto, non leggono e ormai difficilmente leggeranno. È quasi sempre vero, infatti, che o si inizia da piccoli, o poi diventa complicato. E ha ragione il mio amico a dire che una troppo lunga frequentazione con lo smartphone logora il cervello, come le pietre levigate dal ruscello: il sasso è duro, ma l’acqua alla lunga agisce, che il sasso lo voglia o no. Cali dell’attenzione, bisogno di distrarsi costantemente, incapacità di restare...