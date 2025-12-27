Fatti valere Milano

Questo colloquio con Alessandro Maggioni fa parte della nostra serie di interviste sulla crisi di Milano con figure delle istituzioni e della società civile per riflettere su problemi, risorse e identità della città. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e spingersi al futuro. Nei mesi scorsi: Gianni Biondillo, Raffaella Saporito, Paolo Steffano, Sergio Scalpelli, Irene Tinagli, Marina Brambilla, Mario Delpini. Tutte le puntate sono disponibili qui. * * * La voce di Alessandro Maggioni, architetto e urbanista, è una delle più ascoltate quando si tratta di indicare possibili vie d’uscita dalla spirale del “caro casa” di Milano e dal cortocircuito politico-giudiziario che sta ingessando l’urbanistica cittadina. Sarà perché da oltre venticinque anni, come presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl), nato dalle Acli milanesi e dalla Cisl, o più semplicemente da cooperatore – come si definisce – realizza case a prezzi accessibili. Ma soprattutto perché la sua è una ...