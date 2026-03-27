Fa più paura quel che fa Putin di quel che dice Trump

Su Formiche Lorenzo Piccioli scrive:

«In un momento in cui la distanza tra i partner transatlantici sembra essere sul punto di raggiungere un nuovo nadir, c’è qualcuno che prova a porsi come mediatore equidistante. Il riferimento è al presidente finlandese Alexander Stubb, considerato come uno dei leader europei più idonei a porsi come interlocutore del presidente statunitense Donald Trump, e in particolare all’intervento che la massima autorità politica di Helsinki ha tenuto ieri in occasione di una visita al rinomato think thank londinese Chatam House. Nel momento di confronto con l’audience che ha fatto seguito al suo discorso, Stubb si è detto molto favorevole all’ipotesi di cercare un “accordo” con Trump riguardo alle richieste di sostegno rivolte agli alleati rispetto alla crisi iraniana e alle complicazioni legate all’interruzione del traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Nello specifico, il leader finnico ha esplicitato che l’Ue dovrebbe mostrare la propria disponibilità ...