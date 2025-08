Le vite che (ci) aspettiamo

Non è nuova l’idea eugenetica di “fabbricare bambini perfetti”. Si aggiungono, semmai, sempre nuovi tasselli al delirio. In un reportage recente del Washington Post, Noor Siddiqui, fondatrice della startup Orchid Health, ha condiviso il suo primo comandamento: «Per una cosa così importante e pregna di conseguenze come avere un figlio, non credo che la gente voglia davvero tirare un dado per vedere come va».

Cioè: se nasci con un qualsiasi dettaglio che non corrisponde alla volontà dei genitori, sei una pessima giocata di dadi. Sei dislessico? È andata male. Hai una propensione per l’arte e non per la finanza? È andata male. Sei biondo e non bionda? È andata male.

Forse tra qualche decennio ci sarà un capitolo di storia in cui saremo etichettati come gente a cui è andata male, noi che abbiamo fatto l’amore e dopo nove mesi abbiamo incontrato quello sconosciuto di nostro figlio.

Sul sito della Orchid Health si legge una lunga lista di prevenzioni possibili grazie alla mappatura del geno...